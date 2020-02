Governale (Dia):attenzione stese camorra

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - "Dalle stese (raid con spari all'impazzata in particolare da parte di baby gang, ndr) verranno fuori i leader della camorra di domani". Lo ha detto il direttore della Direzione investigativa antimafia, Giuseppe Governale, incontrando i ragazzi della scuola superiore Vittorio Veneto nel quartiere napoletano di Scampia. Un fenomeno "che non viene sottovalutato", ha aggiunto ancora Governale.

Con le stese, ha spiegato successivamente il generale Governale ai giornalisti "avviene una sorta di selezione della classe dirigente della futura camorra. Coloro che ordinano le stese sono quelli che hanno una grande capacità di dare degli ordini e di farli eseguire". Un fenomeno che, ha precisato il direttore della Dia, "viene seguito con grande attenzione, consapevoli che è un fenomeno che va combattuto e che non può essere combattuto solo in termini di attività investigativo". Le vecchie organizzazioni criminali, ha evidenzia ancora il generale Governale "hanno avuto colpi durissimi".