Ginevra Elkann seduce Hollywwod con 'Magari'

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - Ginevra Elkann seduce Hollywood.

La filmaker ha ricevuto il premio 'Rivelazione dell'anno' di 'Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival' al termine della anteprima americana al TCL Chinese Theatres della sua commedia d'esordio 'Magari'. L'Excellence Awards è andato all'attrice Alba Rohrwacher, alla sceneggiatrice Chiara Barzini, e al produttore Lorenzo Mieli: per tutti la maschera di Pulcinella, simbolo del festival, firmata dall'artista Lello Esposito. La 15ma edizione dell'happening italiano promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, il sostegno del Mibact ha premiato nella stessa serata Steven Zaillian (già premio Oscar e nominato nel 2020 per la sceneggiatura del film diretto da Martin Scorsese, 'The Irishman') per il miglior script. A consegnargli il riconoscimento i presidenti del festival Gabriele Salvatores e Nick Vallelonga, entrambi premi Oscar, e l'attrice Madalina Ghenea. (ANSA).