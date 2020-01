Operai Whirlpool in presidio al Mise

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Sono 300 gli operai della Whirlpool Napoli che si sono recati a Roma dove nel pomeriggio, al Mise, è in programma un incontro con i vertici della multinazionale americana. Gli operai hanno portato con sé lo striscione "Whirlpool Napoli".

"Ci siamo messi in viaggio verso Roma - dice uno degli operai, Vincenzo Accurso - a difesa del lavoro e del nostro futuro".

"Come quei soldati nelle Termopili fianco a fianco difendono quel piccolo passaggio stretto mettendo in gioco tutti se stessi - afferma - Perdere la difesa di questo passaggio per noi vuol dire far affermare la volontà di una multinazionale che passata su di noi, razzierà la nostra terra e impoverirà il nostro Paese".

"Sono otto mesi che resistiamo fianco a fianco e continueremo a farlo - aggiunge - e resistiamo perché difendere è un dovere ma lavorare è un diritto".

La multinazionale ha manifestato la propria intenzione di dismettere il sito produttivo di Napoli est e decolonizzare la produzione di lavatrici in altri Paesi.