Calcio:Napoli; è fatta per Petagna, domani le visite mediche

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Napoli ha chiuso l'accordo con al Spal per Andrea Petagna. L'attaccante sarà domani a Roma per le visite mediche con il club azzurro. Petagna firmerà il contratto e poi tornerà a Ferrara, perché rimarrà in prestito alla Spal fino a giugno.

Petagna, triestino di 24 anni, passa al Napoli per 17 milioni di euro più tre di bonus. (ANSA).