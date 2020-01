Marocchino ferito in un'aggressione

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri a Napoli su un episodio di violenza del quale è rimasto vittima un marocchino di 33 anni risultato ubriaco.

L'uomo è stato ricoverato nell'ospedale Cardarelli con alcune costole fratturate e varie contusioni (guarirà in 21 giorni); ha riferito ai militari di essere caduto, poi di essere stato aggredito da connazionali senza fornire dettagli. Versioni contrastanti sulle quali i militari stanno svolgendo accertamenti. L'uomo è stato trovato insanguinato poco dopo le 20 di ieri in Via San Giovanni a Carbonara, nel centro della città.