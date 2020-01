De Raho, verità su patto Stato-mafie

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "Il patto Stato-mafie è un patto su cui bisogna svolgere tutti gli approfondimenti necessari perché in determinati momenti ci sono stati depistaggi e deviazioni da parte di quei servizi paralleli e illegali che hanno operato per coprire stragi in danno della collettività e dello Stato". Lo ha affermato il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, a margine dell'incontro 'Le masso- mafie nell'età contemporanea' al Teatro Mercadante di Napoli. "È là che si deve trovare la verità - ha aggiunto - perché fino a quando non si troveranno quelle verità non si potrà recuperare a pieno la nostra democrazia".