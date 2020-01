Si lancia da parcheggio Campus Fisciano

(ANSA) - SALERNO, 24 GEN - Una donna di 30 anni è morta questa mattina nel campus universitario di Fisciano (Salerno) dopo essersi lanciata dall' alto del parcheggio multipiano della struttura universitaria.

La donna è precipitata al suolo da circa 15 metri di altezza.

Da alcuni anni non era più iscritta all' Ateneo e - secondo alcune testimonianze - avrebbe già tentato il suicidio in passato.

Gli agenti del posto di Polizia dell' Università, intervenuto con i Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino stanno cercando di risalire alle ragioni del gesto.

Già in passato a Fisciano erano avvenuti episodi analoghi.

A dicembre 2017 un 21 enne si uccise lanciandosi dallo stesso parcheggio. Pochi mesi prima un 19enne si suicidò gettandosi dalle scale della biblioteca scientifica.