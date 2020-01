Rifiuti da Scauri a Napoli, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Aveva sversato alla periferia orientale di Napoli circa due tonnellate di rifiuti provenienti da Scauri (Latina) e si accingeva ad abbandonare due lavatrici e decine di pedane in legno per l' imballaggio.

Il conducente di un furgone, R.P. 58 anni, di Napoli, già segnalato da alcuni cittadini e dai giornali, è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza da poco attivate, e denunciato dalla Polizia Municipale.

Nei giorni scorsi l' uomo aveva sversato in via Galileo Ferraris, di fronte all' edificio della ex manifattura tabacchi, materiali per imballaggi e teli di plastica provenienti da una serra.

Gli agenti della Municipale lo hanno intercettato con un carico di due lavatrici dismesse e decine di pedane da imballaggio, di cui voleva disfarsi nella stessa zona.

Il 58 enne è stato denunciato per trasporto ed abbandono di rifiuti speciali. Il furgone, che era sprovvisto di documenti di circolazione è stato sequestrato.