Noemi Letizia e le altre, le casalinghe vip di Napoli in tv

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Le casalinghe disperate napoletane ora arrivano anche sulla tv gratuita. Le "Real Housewives" di Napoli erano infatti approdate lo scorso novembre su "DPlay Plus", il servizio a pagamento di "Discovery Italia". Domani, invece, la prima puntata del nuovo reality verrà trasmessa alle ore 22.20 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire le vicende quotidiane di queste signore "ricche, sfrontate e a tratti eccessive" divise tra casa e mondanità, lavoro ed eventi esclusivi. Sei "casalinghe" fashion della cosiddetta Napoli bene che si riveleranno "amiche per la pelle ma anche rivali".

Le "Real Housewives" sono Noemi Letizia : per lei le luci della ribalta sono arrivate il giorno del suo 18mo compleanno quando alla sua festa a sorpresa arrivò Berlusconi, sono passati 10 anni è oggi imprenditrice nel campo della cosmesi, si è sposata, separata e ha un nuovo compagno, vive a Chiaia con la sua famiglia moderna e allargata, e i suoi 3 figli. Poi ci sono Daniela Sabella, giornalista, impegnata nel sociale, possiede una villa all'interno della quale organizza eventi. Maria Consiglio Visco, sangue blu di famiglia, vive la sua vita aristocratica tra circoli privati e feste blindate: laureata con master, funzionario dei beni culturali per il Ministero, è una conduttrice radiofonica e una scrittrice, ha da poco infatti pubblicato il suo primo libro: un romanzo erotico.

Raffaella: vive a Torre del Greco ed è una mamma divorziata, discendente di una storica famiglia di commercianti di perle e coralli, ha una villa storica con piscina, campi da tennis e un bosco privato. Simonetta De Luca, psicologa, stilista, networker del benessere, vive con le sue due figlie. Stella Giannicola, sposata e divorziata tre volte, è titolare del più importante centro estetico di Napoli. I suoi "beauty party" sono diventati una vera e propria ricorrenza. (ANSA).