Rifiuti:sindaco assente, salta Consiglio

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - E'stato rinviato il Consiglio comunale monotematico sui rifiuti. Al termine di una mattinata densa di polemiche, l'aula ha votato per il rinvio visto il permanere dell'assenza del sindaco, Luigi de Magistris.Il rinvio è stato votato a maggioranza. Vi hanno contribuito anche alcuni esponenti della maggioranza che sostiene il sindaco. Il vicesindaco Enrico Panini ha affermato in aula che "il sindaco ha avuto un impegno imprevisto e si scusa con l'aula. Nella sua assenza non ci sono letture di natura politica". Il Consiglio monotematico sui rifiuti era stato richiesto dalle forze di opposizione e la data - come più volte è stato ripetuto - era stata decisa in conseguenza della disponibilità del sindaco a partecipare. Dure le opposizioni che, in diversi interventi, hanno parlato "di mancanza di senso di responsabilità" da parte di De Magistris. Per domani è convocata la conferenza dei capigruppo che dovrebbe decidere la data di riconvocazione della seduta monotematica sui rifiuti.