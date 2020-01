Mattarella a Benevento il 28 Gennaio

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Il 28 gennaio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Benevento per presenziare alla inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università degli Studi del Sannio.

Il Capo dello Stato raggiungerà Benevento in treno, a bordo di un "Frecciargento". L' arrivo è previsto martedì 28 qualche minuto prima delle ore 10. Ad attenderlo ci sarà il prefetto Francesco Antonio Cappetta che accompagnerà Mattarella nella visita alla Chiesa di Santa Sofia ed al Museo del Sannio, prima di raggiungere l'Auditorium di Sant'Agostino dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Alla cerimonia interverranno il Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Sono 20 anni che Benevento non riceve la visita di un Capo dello Stato.