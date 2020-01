De Luca, medici a lavoro su Terra Fuochi

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Una commissione medica lavorerà sulla Terra dei fuochi, un gruppo di lavoro che farà capo all'Istituto Pascale che consentirà di fare una "operazione verità". Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo de Luca. "In questo modo diremo ai cittadini quello che sul serio succede ed eviteremo di ascoltare cose demagogiche - ha spiegato - ne ho parlato con gli esperti del Pascale, dovranno prendere tutti i dati che rileviamo dal registro tumori e seguire la terra dei fuochi. Andremo sul territorio con una operazione di verità e di rispetto ai nostri concittadini spiegando con precisione quale è la situazione". Non solo. "Ho dato mandato all'Istituto zooprofilattico di fare una indagine su tutta la regione per individuare aree di criticità - ha sottolineato - abbiamo due-tre zone che hanno criticità. Tanto per dire a Giugliano si sta bene, ci sono altre zone dove, nessuno ne aveva parlato, registriamo criticità. Dobbiamo fare una operazione verità su tutta la regione".