Napoli, 16enne accoltellato da baby gang

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Un giovane di 16 anni è stato accoltellato a Napoli dopo essere stato aggredito da una baby gang. Il ragazzo - stando a una prima ricostruzione dei fatti - sarebbe stato avvicinato da quattro coetanei in Corso Garibaldi, all'altezza di via Ponte di Casanova: i quattro hanno cominciato a insultarlo e poi uno di loro, armato presumibilmente di un coltello, lo ha ferito alla gamba sinistra. Il 16enne, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri.

