Calcio: Milik,Napoli troppe qualità per essere così in basso

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - "Vogliamo recuperare punti in campionato, abbiamo troppe qualità per essere così bassi in classifica". L'attaccante del Napoli Arek Milik è ottimista sul futuro della sua squadra ed esamina ai microfoni di Radio Kiss Kiss le prospettive per il futuro. "Stiamo migliorando il nostro gioco - dice - ora ci vogliono pazienza e lavoro, quello che facciamo ogni giorno e speriamo di vincere sabato con la Fiorentina".

Milik parla anche del confronto con il Barcellona in Champions. "E' una sfida bellissima - dice il polacco - queste partite le si aspetta tanto. E' la squadra più forte al mondo, abbiamo rispetto ma non paura, vogliamo fare bene, la prima gara la giochiamo nel nostro stadio, sarà difficile passare il turno ma nel calcio tutto è possibile". (ANSA).