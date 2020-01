Tributo all'autore di 'O sole mio

Una mattinata di canzoni e poesie a Napoli per ricordare l'autore di 'O sole mio nel centenario della morte. Si intitola Capurro 100 il tributo a Giovanni Capurro in programma domenica 19 gennaio alle 11.30 presso la sala da concerto Napulitanata.

Ideato dalla Fondazione Bideri e promosso con Napulitanata, l'evento celebra una delle figure più importanti della canzone classica napoletana. Giovanni Capurro se ne andò il 18 gennaio 1920, lasciando un patrimonio di versi che, solo in forma musicale, conta oltre 200 titoli.

Capurro 100 vedrà protagonisti l'ensemble Napulitanata, la cantante Francesca Fariello, il giornalista-poeta Gianni Valentino e lo studioso Ciro Daniele.

Proprio Ciro Daniele darà il via alla matinée con un intervento dedicato alla poetica e alla vita di Giovanni Capurro. Subito dopo sarà la volta del collettivo Napulitanata che interpreterà Lili Kangy, Ammore che gira, Addo cemette 'o musso Margarita e Quanno mammeta nun ce sta.