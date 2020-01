Pianoforte a Teatro,alunni si esibiscono

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Si avvia a conclusione la seconda edizione de ''I licei musicali e coreutici nei luoghi della Musica", progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli che già ad ottobre scorso ha visto esibirsi sul palco del teatro Trianon - Viviani alunni impegnati nel canto e nell'arte musicale. Dopo l'esibizione del liceo coreutico Pascal di Pompei, questa sera 14 gennaio e domani mercoledì 15 alle ore 18.00 (ingresso gratuito) sarà la volta de ''Il Pianoforte a Teatro'' - Giornate dedicate ai pianisti dei licei musicali della Città Metropolitana di Napoli. Giovani alunni allieteranno la platea con le note dei più noti compositori. L'iniziativa ideata e promossa dal consigliere metropolitano delegato in materia di Valorizzazione dei Teatri, Michele Maddaloni, ha chiamato a raccolta un gruppo vasto e diversificato di cittadini e adolescenti che, in maniera gratuita, si sono avvicinati al mondo della musica. L'ingresso agli spettacoli, come avvenuto lo scorso anno, è libero con inizio alle 18.00.