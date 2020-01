Calcio: Milik incoraggia Zaniolo "ci vediamo agli Europei"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Ci vediamo agli Europei, forza Nicolò". Firmato Arkadiusz Milik. L'attaccante del Napoli utilizza Instagram per inviare al collega Zaniolo un messaggio di pronta guarigione dopo il grave infortunio accusato ieri dal giocatore della Roma. "Io so come ci si sente - scrive Milik, finito anche lui in sala operatoria per la rottura del crociato del ginocchio - ma so anche che con la forza e la passione si torna più forte di prima". E dalla propria camera nella clinica Villa Stuart, dove sta attendendo di essere operato, Zaniolo ha risposto sempre via social: "Grazie mille! A presto". Il giovane talento ha ringraziato anche il tecnico della Roma Fonseca e il ct dell'Italia Mancini, che spera di rivederlo presto in campo.

Sui social si susseguono intanto i messaggi di incoraggiamento.

"L'affetto che state dimostrando a Nicolò lascia tutti senza parole - riconosce la mamma del giocatore con un post su Instagram - nel momento più brutto della sua vita gli state dando tantissima forza. Ringrazio tutti con il cuore in mano".

