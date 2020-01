Reggia Caserta: oltre 40 mila visitatori per feste Natale

(ANSA) - CASERTA, 09 GEN - Oltre 40mila persone hanno scelto la Reggia di Caserta per le festività natalizie appena trascorse. Un trend di crescita costante quello registrato dal Complesso vanvitelliano che, dall'istituzione dei musei autonomi voluta nel 2014 dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, ha raddoppiato il numero di visitatori nel periodo compreso tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. La Reggia di Caserta si conferma così un formidabile attrattore culturale e turistico. I dati dei biglietti delle feste lo attestano: dai 22444 nel 2014 ai 43813 di quest'anno.

Sono stati il 30 dicembre e il 2 gennaio i giorni di apertura ordinaria che hanno fatto registrare la maggiore affluenza, con 4518 presenze nel penultimo giorno del 2019 e 4619 nel secondo giorno del 2020 (primo giorno di apertura dell'anno della Reggia di Caserta). Non solo numeri, però. La Direzione della Reggia di Caserta ha infatti avviato in questi mesi una valutazione delle potenzialità e criticità del complesso. (ANSA).