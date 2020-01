Concerto Epifania, musica e solidarietà

(ANSA) - NAPOLI, 3 GEN - Compie 25 anni il Concerto dell'Epifania in programma domani, sabato 4 gennaio, alle 20.30, al Teatro Mediterraneo di Napoli, e che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai1, con la conduzione di Ingrid Muccitelli. Tra i protagonisti Giovanni Allevi, Lina Sastri, Francesco Di Leva, Avion Travel, Nesli, Livio Cori e La Zero, ma ampio spazio è dedicato ai giovani come la 14enne Fabiana vincitrice di "Musica Giovane 2020". La venticinquesima edizione del concerto dell'Epifania non è solo musica: memoria, solidarietà e fraternità saranno le parole chiave, ispirate dal messaggio di Papa Francesco, intorno alle quali ruoterà il concerto ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore dello spettacolo, e prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, assieme all'Associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione dell'evento. La Direzione artistica è affidata a Francesco Sorrentino.