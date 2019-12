Cinema: Capri,Hollywood, più di 100 ospiti e 70 proiezioni

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Oltre settanta proiezioni, più di 100 ospiti, Hollywood sbarca nel golfo di Napoli insieme ai protagonisti del cinema italiano per la 24 esima edizione di "Capri, Hollywood - The International Film Festival" (da 27 dicembre al 2 gennaio) nel segno delle donne; chairpersons 2019 sono la regista Francesca Archibugi, presidente l'artista israeliana Noa.

Evento ponte tra cinema italiano e americano, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, il festival si conferma anteprima ideale delle premiazioni globali, dai Golden Globes agli Oscar: e alla lunga lista di riconoscimenti annunciati alla presentazione del programma si aggiunge anche anche un premio a 'Marriage Story' (Netflix) per la miglior sceneggiatura originale di Noah Baumbach. L'americana Shannon Mcintosh ('C'era una volta...a Hollywood) è la produttrice dell'anno. Madrina è la modella Maylin Aguirre. Tra gli ospiti, ben otto premi Oscar: Bille August, Cristian Mongiu, Bobby Moresco, Nick Vallelonga, tra gli altri. (ANSA).