Napoli-Parma si gioca, alle 18,30

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Dopo le incertezze della mattinata arriva la notizia ufficiale. La partita di oggi al San Paolo si giocherà regolarmente. "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l'incontro Napoli - Parma, in programma oggi allo stadio S. Paolo, avrà' inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L'orario di apertura dei cancelli per l'ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00".

Così in una nota del Calcio Napoli. Il forte vento di ieri aveva provocato la caduta di pezzi di plexigas dai cupolini di alcuni settori dello stadio. Gli interventi compiuti hanno consentito la messa in sicurezza della struttura e il via libera alla partita.