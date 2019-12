Calcio: Napoli;de Magistris, esonero? Non so se porterà serenità

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - ''Non si vedevano né un gioco né coesione. C'erano troppe fratture e un clima che non ha nulla a che vedere con una squadra vincente. Non so se questa mossa possa portare serenità ma è certo che non è un momento tra i migliori per la squadra nel suo complesso''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta l'esonero di Carlo Ancelotti.

Il sindaco, nel sottolineare che la sua è una valutazione ''da tifoso'', ha affermato: ''Ancelotti sicuramente è un'ottima e brava persona, è un grande mister, un innamorato di Napoli e mi auguro che continui ad esserlo e che possa venire spesso in città. Certo la sua impronta non c'è stata: all'inizio si è vista una continuità con Sarri e poi dopo forse non ha avuto il tempo e la possibilità, senza dimenticare che ci vuole anche un po' di fortuna oltre alla bravura. Non si è potuto vedere il suo gioco e ora il rapporto è stato interrotto in anticipo con un Napoli che naviga a metà classifica, molto lontano dalle aspettative ma non penso che tutto questo sia responsabilità esclusiva di Ancelotti''.

De Magistris si è detto ''amareggiato da sindaco e da tifoso per quello che è il momento del Napoli'' pur evidenziando l'importanza del passaggio agli ottavi di Champions che ''forse è la cosa più importante degli ultimi tempi''. (ANSA).