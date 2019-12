Ponte: corso video-maker memoria vittima

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Un corso per video-maker per ricordare Giovanni Battiloro giovane reporter napoletano morto nel crollo del ponte Morandi a Genova. É l'iniziativa voluta e finanziata dall'assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, e presentata oggi a Napoli alla presenza del padre della vittima, Roberto Battiloro e di Antonello Perillo, caporedattore centrale della Tgr Campania.

Il corso professionale per cineoperatore e montatore, tenuto da professionisti del settore, è diretto a persone, licenziate o in esubero, uscite da attività produttive con la necessità di riformarsi e ricollocarsi in settori anche diversi da quello di provenienza. "Questo corso - ha detto l'assessore Marciani alla presentazione nella sede della società organizzatrice NetCon - ha una valenza speciale. Una carica maggiore di responsabilità che tutti noi sentiamo e che vorremmo trasmettere a chi lo sta seguendo proprio perchè dedicato a Giovanni un appassionato video-maker innamorato della sua professione"