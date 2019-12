Champions: 4-0 al Genk, Napoli agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il Napoli si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions league. Nell'ultima partita della fase a gironi del gruppo E, i partenopei hanno battuto il Genk 4-0. Mattatore della serata Arek Milik, autore di una tripletta (un gol su rigore) e di Mertens, a segno nella ripresa su rigore. Il Napoli torna alla vittoria dopo 9 partite. In bilico il futuro di Carlo Ancelotti. Il tecnico, a fine partita, è uscito dal campo salutando il pubblico che lo acclamava. Il Napoli va agli ottavi come seconda del girone visto che il Liverpool ha vinto 2-0 in casa del Salisburgo e ha chiuso al primo posto. (ANSA).