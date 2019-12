Conte al S.Carlo per'Una notte di cuore'

(ANSA) - NAPOLI, 9 DIC - Serata di beneficenza al teatro San Carlo di Napoli alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Achille Scudieri, dal titolo "Una notte di cuore", punta a sostenere il progetto "Bambini Coraggiosi" dell'associazione Ospedali Pediatrici Italiani per l'umanizzazione degli ambienti di cura negli ospedali pediatrici di tutta Italia.

Il premier è arrivato accompagnato dalla fidanzata, Olivia Paladino, ed è stato accolto da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, e da Paolo Scudieri, presidente della omonima fondazione. "L'emozione è veramente tantissima - ha detto all'ingresso - soprattutto perché di questo progetto mi piace tanto la formula.

Mi ha colpito ed è il motivo per cui sono qui per la serata di beneficenza 'Bambini coraggiosi'".