Champions: Ancelotti, domani faremo grande partita

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Ho la sensazione che domani faremo una grande partita e passeremo il turno e speriamo di passarlo da primi, sarebbe importante per avere un ottavo abbordabile".

Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Genk che deciderà la qualificazione agli ottavi. "Sono ottimista - ha detto Ancelotti con un pizzico di ironia - dipende tutto dal fatto che l'allenatore non sbagli la formazione. Milik sta bene e si è allenato in questi giorni con la squadra, lo valutiamo e credo che possa essere disponibile.

Allan ha ancora un po' di fastidio per quel colpo alla costola ma ieri si è allenato e speriamo possa esserci per domani. Ha avuto invece un problema Maksimovic che non ci sarà. Mi aspetto in generale una prestazione convincente come lo sono state molte di Champions dove abbiamo fatto un cammino positivo in un girone non facile e il fatto di essere a un passo dalla qualificazione significa che almeno in questa competizione la squadra ha dato il massimo e quando dà il massimo può competere con chiunque".

