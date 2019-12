Verdi, camion entra a Palazzo Reale

(ANSA) - NAPOLI, 7 DIC - "Sono rimasto sconvolto nel vedere le fotografie scattate da alcuni cittadini che mostrano un camion con tanto di gru mentre entra nel salone d'ingresso di Palazzo Reale a Napoli. Salendo prima sui gradini e poi sulla pavimentazione con i marmi storici". Lo denuncia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le foto scattate da alcuni cittadini presenti. "Una scena raccapricciante per la quale il soprintendente, Paolo Mascilli, mi auguro abbia convincenti spiegazioni" aggiunge. "Occorre chiarire se siano state fatte prove di carico, sapere se l'ingresso del tir possa o meno danneggiare la pavimentazione, per finire alle motivazioni per le quali è stato scelto un simile modus operandi". "Sembra che le operazioni siano legate all'allestimento di una mostra e il tutto sia avvenuto tra lo sbigottimento dei visitatori. Dalle foto non sembra essere presente il responsabile sicurezza e sembra, altresì, che non sia stata presa alcuna cautela per la protezione della scalinata".