Debuttano a Napoli le 'sardine nere', 200 in corteo

Oltre 200 'sardine nere' del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli hanno fatto il loro esordio oggi manifestando in corteo per chiedere l'accelerazione dei tempi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, il rapido rilascio dei permessi di soggiorno. Mostrando manifesti contro l'ex ministro Salvini e contro l'attuale titolare del Viminale, Lamorgese, i migranti sono partiti in corteo da Piazza Garibaldi diretti verso la Questura.

All'altezza di Via Mezzocannone c'è stata una deviazione verso la zona dei turistica dei Decumani. "Cambiano i governi e ministri dell'Interno, ma non cambiano le politiche contro i migranti, i rifugiati e le fasce più deboli della popolazione" affermano il Movimento Migranti e Rifugiati Napoli e l'Ex-Opg Je so' Pazzo. "Le nostre vite non possono più aspettare, scendiamo in piazza per richiedere l'immediata abrogazione dei decreti sicurezza e contro le procedure dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, che attraverso la macchina della burocrazia continua a tenere in un limbo giuridico la vita di centinaia di persone e non garantisce ai richiedenti protezione internazionale di accedere all'istituto della protezione internazionale come sancito dalla Costituzione e dalle leggi attualmente in vigore".

Avere il permesso di soggiorno, affermano gli organizzatori, "significa poter accedere al sistema sanitario, all'istruzione, al riconoscimento dei figli; avere il permesso di soggiorno significa poter contrattare un giusto salario sul posto di lavoro e una possibilità in più per ribellarsi allo sfruttamento, significa potersi spostare liberamente sul territorio, significa avere l'opportunità di condurre una vita dignitosa e non essere condannati a vivere come fantasmi nei ghetti delle nostre città". "Chi sono le Sardine Nere? Sono tutte quelle sardine che non sono potute scendere nelle piazze italiane di queste ultime settimane, perché considerate diverse dalle altre Sardine" ha spiegato l'Ex Opg di Napoli lanciando l'iniziativa su facebook.