Natale a Napoli, dedicato a chi torna in città per le feste

(ANSA) - NAPOLI, 04 DIC - Natale a Napoli quest'anno è dedicato a chi torna in città per il periodo festivo. Due notti bianche, l'8 ed il 14 dicembre, rassegne nel quartiere della Sanità e nei teatri, mostre in tutti i Musei cittadini, visite guidate, la musica di 'Sacro Sud Anime Salve 2.0', con direttore artistico Enzo Avitabile, e del Festival internazionale del '700 musicale napoletano, diretto dal maestro Enzo Amato, oltre a una grande quantità di eventi organizzati in ogni quartiere. Il progetto - dal 6 dicembre al 6 gennaio 2020 - coinvolgerà l'Accademia di Belle Arti. "Vogliamo celebrare - dice Avitabile - l'inno alla vita che nasce comunque e ovunque. Ci sarà l'omaggio a Fabrizio De Andrè, ai suoni del Sud, ai suoni del mondo. Ci sarà musica dell'Africa, araba, il gospel con artisti di tutto il mondo, naturalmente anche italiani e napoletani". "Si tratta - spiega l'assessore Eleonora De Majo - di un Natale dedicato non solo ai residenti ed ai turisti che affolleranno le ma ai tanti che torneranno a casa. Ci saranno tantissimi eventi che percorreranno la città da est ad ovest". (ANSA).