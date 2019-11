De Micheli, sbloccati fondi per metrò

(ANSA) NAPOLI, 9 NOV - "I soldi per continuare i lavori delle linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli arriveranno entro la fine dell'anno. C'è stato un problema tecnico che abbiamo risolto appena il sindaco mi ha informato e quindi i lavori potranno proseguire". Lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli a Napoli. Il ministero con una lettera arrivata ieri all'amministrazione comunale ha stanziato i 100 milioni per proseguire i lavori della Linea 1, che dovrà arrivare fino all'aeroporto di Capodichino, e della Linea 6 che collegherà Piazza Municipio con l'area ovest della città. "Sto seguendo - ha aggiunto De Micheli - il completamento di quello che si sta facendo e valutando la parte finanziaria di quello che resta da fare. E' una pratica che ha bisogno di qualche settimana ma è chiaro che il governo vuole dare a Napoli la sua infrastruttura di trasporto completa. Magari non la vedrò realizzata completamente da ministro ma darò il mio contributo perché questo accada".