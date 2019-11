De Laurentiis vede giocatori per un'ora

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - E' durato un'ora il confronto tra Aurelio De Laurentiis e la squadra del Napoli. Poco fa il presidente ha lasciato in auto il Centro Tecnico di Castelvolturno senza fare alcuna dichiarazione. La squadra in precedenza si era allenata per preparare la partita con il Bologna in programma domenica al San Paolo.