Conte,se riparte il Sud riparte l'Italia

(ANSA) - VALLO DELLA LUCANIA (SALERNO), 29 NOV - "Se riparte il Sud, riparte l'Italia intera. Con questo spirito, muoviamo e ci disponiamo a realizzare l'agenda di Governo sul tema della coesione nazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a Vallo della Lucania (Salerno). "Se le migrazioni dal Sud dovessero proseguire con questi ritmi, saranno oltre 5 milioni, dice lo Svimez, le persone che lasceranno il Mezzogiorno e il Pil potrà subire una contrazione fino al 40%" ha aggiunto Conte. "Le dotazioni finanziarie sono cospicue, le dobbiamo sbloccare e accelerare gli investimenti.

Abbiamo già introdotto misure specifiche per il Sud in Finanziaria. Con il ministro Provenzano e con tutto il governo stiamo lavorando per elaborare un piano strutturale. Confido che ce la faremo entro fine anno, se non a fine anno già a gennaio saremo pronti" ha concluso.