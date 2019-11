Klopp,Napoli?Se fossi giocatore compatterei gruppo

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Non mi sono fatto un'idea di quello che è successo al Napoli. Fossi un giocatore del Napoli farei di tutto per ricompattare il gruppo. Poi Carlo Ancelotti ha grande esperienza, è abituato a gestire queste situazioni difficili, e lo farà di sicuro". Lo ha detto l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp commentando, alla vigilia della sfida di Champions League, la situazione difficile del Napoli dopo la rivolta dei calciatori contro il ritiro.

"Dobbiamo concentrarci - ha detto Klopp - su quello che vogliamo fare noi, loro hanno molta esperienza, tatticamente sono forti, hanno ottimi giocatori, hanno velocità e rapidità, sarà una partita difficilissima per noi. Non credo che le altre cose influiranno sulla partita, nemmeno per loro, saremo concentrati sulla partita". (ANSA).