Champions: Ancelotti, mai pensato alle dimissioni

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - "In 30 anni di carriera non ho mai pensato alle dimissioni e non l'ho fatto neanche in questo periodo. Ti dimetti se manca la fiducia della società e dei giocatori, ma qui c'è unità di intenti tra me, club e calciatori". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Champions League con il Liverpool.

