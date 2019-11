Champions: Insigne non convocato

(ANSA) NAPOLI, 25 NOV - Niente trasferta a Liverpool per Lorenzo Insigne. L'attaccante azzurro soffre per il colpo al gomito destro subito contro il Milan e oggi ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo evitando la partitina finale: Inigne non è tra i convocati per la trasferta, come pure Ghoulam, che prosegue l'allenamento personalizzato.

Differenziato oggi anche per Fabian Ruiz che però partirà regolarmente con la squadra. Questi iu convocati per il match contro il Liverpool di mercoledì: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.