Calcio: Napoli; domani Ancelotti parla, stop silenzio stampa

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Carlo Ancelotti terrà regolarmente la conferenza stampa domani a Liverpool prima della sfida contro gli inglesi per la penultima giornata del girone di Champions League. Lo ha annunciato il Napoli.

Il Napoli quindi, anche per via degli obblighi in ambito Uefa, interrompe il silenzio stampa deciso dopo l'ammutinamento dei calciatori quando, al termine della partita contro il Salisburgo, si rifiutarono di andare in ritiro. (ANSA).