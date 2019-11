Pioli, momento delicato ma con il Napoli al 200%

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "E' un momento delicato, da affrontare con consapevolezza e realismo. Contro il Napoli voglio che il Milan dia il 200%, di fronte a 60mila persone". Lo dice Stefano Pioli, alla vigilia della gara contro il Napoli: "Si riparte dalla prestazione con la Juve, abbiamo certi valori e dobbiamo metterli sul campo". Il tecnico del Milan " non giudica" le difficoltà della squadra di Ancelotti: "Saranno motivati e determinati ma noi non saremo da meno. Rispettiamo le loro qualità, sono attrezzati per la Champions e vincere lo scudetto ma noi dobbiamo giocare da Milan e per il Milan".

