Ficarra Picone e Cortellesi alle Giornate di Sorrento

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Ficarra & Picone, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino, Marco D'Amore, Lillo & Greg, Cristina Donadio sono i primi nomi annunciati tra gli attesi a Sorrento, tra il 2 ed il 5 dicembre, nell'ambito della 42/a edizione delle Giornate organizzate dall'Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) con la collaborazione dell'Anica e il sostegno del Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo e del Comune di Sorrento.

Ed ancora Peppino Di Capri per il film "Alessandra, un grande amore e niente più" di Pasquale Falcone, anch'esso a Sorrento insieme ad una parte del cast formato da Sergio Muniz, Rosaria De Cicco, Sara Zanier, Pietro De Silva, Giacomo Rizzo. Un commedia sentimentale che sarà una delle anteprime del programma della manifestazione e che prende "in prestito" per il titolo uno dei più grandi successi di Peppino Di Capri, riarrangiato appositamente per il film.

A questi nomi se ne aggiungeranno numerosi altri, tra i protagonisti del cinema italiano, che prenderanno parte alle convention delle distribuzioni italiane per presentare agli oltre mille accreditati delle Giornate tutti i titoli in uscita nel 2020. A breve saranno annunciati anche i vincitori dei Biglietti d'Oro e delle Chiavi d'Oro Anec, assegnati ai campioni del botteghino, e i premi che l'Anec ha dedicato a Pietro Coccia e Claudio Zanchi, riservati ai migliori talenti del nostro cinema.

Reso noto anche il programma completo delle anteprime per la città di Sorrento, dall' 1 al 7 dicembre al Cinema Teatro Tasso, che inizia domenica 1 con la proiezione in versione originale sottotitolata di "Cena con delitto" diretto da Rian Johnson e interpretato da un cast di star che annovera Daniel Craig, Chris Evans, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson e Christopher Plummer. (ANSA).