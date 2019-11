Confronto su allerta meteo e prevenzione

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Si è tenuto oggi, su richiesta di Anci Campania, un tavolo di confronto tra Regione e Comuni capoluogo sul tema della prevenzione del rischio idraulico e idrogelogico conseguente alle allerte meteo. Un incontro finalizzato alla condivisione di linguaggi e procedure alla luce delle frequenti allerte meteo. E' stata l'occasione per illustrare il sistema di monitoraggio e allertamento della Protezione civile regionale ma anche per discutere delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

"Un quadro che deve portare - ha detto il capo della Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo - ad aumentare la capacità del sistema, ossia la resilienza del territorio. Solo in questo modo - ha spiegato - è possibile ridurre il rischio. E' indispensabile - ha proseguito Giulivo - partire dalal conoscenza delle fragilità di ciascuna area ed è per questo che riteniamo fondamentale lo strumento dei piani comunali di protezione civile".