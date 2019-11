Rimossa imbarcazione sulla Domitiana

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - E' stata rimossa l'imbarcazione che era stata abbandonata lungo la strada statale 7 quater "Via Domitiana", tra le uscite di Varcaturo e Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). Lo rende noto l'Anas. "La rimozione dell'imbarcazione è stata possibile grazie alla fattiva operosità degli organi di Polizia Stradale ed al necessario supporto garantito da Anas nell'esecuzione in sicurezza delle operazioni di spostamento", si sottolinea in una nota.