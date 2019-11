Letteratura: gli Stati generali del Sud

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - Memoria, tempo, etica, religione, spopolamento e ripopolamento: sono alcune delle parole al centro dei cinque incontri organizzati a Potenza, dal 21 al 23 novembre, da "Letti di sera", che per la terza volta partecipa agli Stati generali della Letteratura del Sud (altre iniziative sono previste a Salerno e a Cava dei Tirreni). Quest'anno il "tema-valigia" scelto dallo scrittore Francesco Durante (morto lo scorso 3 agosto) è "Ricostruzione", "in attesa - ha spiegato in serata, in una conferenza stampa nel capoluogo lucano, l'animatore di 'Letti di sera', Paolo Albano - delle iniziative dell'anno prossimo per il 40/o anniversario del terremoto che il 23 novembre 1980 colpì l'Irpinia e la Basilicata".