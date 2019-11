Boxe: Irma Testa commissaria atleti Aiba

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La campionessa europea Irma Testa, che sta per partecipare alle qualificazioni per l'Olimpiade di Tokyo, è stata eletta quale membro della Commissione Atleti dell'Aiba, ente internazionale del pugilato olimpico. Si tratta di un successo per l'intero movimento pugilistico italiano che, dopo l'inserimento di Roberto Cammarelle all'interno della giunta Coni, vede un altro suo protagonista entrare a far parte di uno dei massimi centri dirigenziali del movimento sportivo-pugilistico. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fpi Vittorio Lai: "i miei migliori auguri a Irma per questa sua nuova avventura al di fuori del ring ma sempre all'interno della boxe".

In totale sono stati eletti 6 atleti (103 i votanti). Due tra gli eletti (un uomo e una donna) saranno poi nominati Presidente e VicePresidente. Questi gli atleti eletti membri della commissione Aiba: Oleksandr Khyzhniak (Ucr), Irma Testa (Ita), Julio La Cruz (Cub), Ramala Ali (Som), Laishram Sarita Devi (Ind), Caitlin Parker (Aus).