Bar Napoli, sospensione per 5 giorni

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell'attività di esercizio di un bar/ristorante in via di Pozzuoli, a Napoli.

Presso il locale, tra i mesi di giugno e settembre, si sono registrati diversi episodi di furto in danno degli avventori ed inoltre si sono verificate due violente aggressioni in una delle quali un giovane ha riportato ferite da arma da taglio.