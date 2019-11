Di Maio,unica certezza è mai con De Luca

(ANSA) - SALERNO, 17 NOV - "L'unica cosa certa in questo momento è che non andremo con De Luca, nonostante stia provando a corteggiarci a più non posso" ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, concludendo a Salerno il mini tour in Campania cominciato ieri. "Per quanto mi riguarda in questo momento abbiamo una grande occasione in Campania, aggregare tutte le realtà civiche della regione, sindaci, gruppi, tutti quelli che fanno associazionismo, comitati che portano avanti battaglie, sindaci civici, si uniscano a noi e proviamo a cambiare la Campania".

Diverse le tappe del ministro, accolto con calore dagli attivisti del Movimento; in tanti hanno scattato selfie e hanno voluto salutarlo. Il ministro degli Esteri ha cominciato la giornata ad Acerra, successivamente si è recato a Volla. A Guardia Sanframondi, nel Sannio, ha pranzato con attivisti e portavoce del M5S nella Cantina Sociale "La Guardiense" (dove c'è stato un brindisi con vino di uva falanghina sannita).

Infine, tappa conclusiva a Salerno.