Calcio: salva la vita ad un avversario

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 17 NOV - Storia di solidarietà dai campi minori: poteva rivelarsi fatale a Capri per il calciatore dell'Arzanese, Filippo Saviano, lo scontro di gioco fortuito avvenuto ieri nella partita ad Anacapri contro la compagine locale (Dilettanti, Prima categoria), ma grazie alla generosità dell'avversario l'atleta si è salvato. Il giocatore dell'Arzanese ha battuto il capo ed è crollato a terra; è stato soccorso dal centrocampista del Real Anacapri, Luigi Buondonno che si è fiondato ad aprire la bocca di Saviano evitando che ingoiasse la lingua, salvandogli la vita, a costo di ferirsi le dita per la reazione involontaria di Saviano. La giornata difficile dell'Arzanese dopo la partita - vinta dal Real Anacapri - è continuata al porto dove è stato comunicato ai componenti della squadra che non sarebbe stato possibile rientrare per il maltempo.Sono intervenuti il sindaco di Capri, i dirigenti della Real Anacapri, il presidente della Scuola Calcio ASD Anacapri per fornire, in modo gratuito, una sistemazione a tutti