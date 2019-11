Giurano a Napoli allievi 'Nunziatella'

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Ottantotto allievi, di cui 25 donne, della scuola militare Nunzitella hanno prestato il giuramento in Piazza Plebiscito a Napoli. I ragazzi che nei locali del Rossa Maniero di Pizzofalcone frequenteranno gli ultimi tre anni della scuola media superiore hanno pronunciato la formula di rito alla presenza del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Salvatore Farina, e del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo.

Schierati con i ragazzi del 232mo corso anche alcune formazioni di ex allievi, oggi ufficiali delle forze armate o affermati professionisti. Ragazzi, che come ha detto il sottosegretario Tofalo, si preparano "ad essere cittadini più consapevoli".

Il generale Farina ha ringraziato tra gli altri i genitori degli allievi che hanno affidato i loro figli alla forza armata e ha espresso parole di incoraggiamento ai ragazzi. L'alto ufficiale poi, citandoli per nome, ha espresso parole di sostegno e ringraziamento a cinque militari feriti Iraq.