Da Pomigliano a Portici, Di Maio in tour

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Tour in Campania per il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio. Dopo la colazione con gli attivisti a Pomigliano ("Sei pulito, sei onesto": così gli attivisti del M5S di Pomigliano d'Arco (Napoli) hanno accolto il ministro loro concittadino al suo arrivo al Caffè Antignani di via Roma), Di Maio si è spostato a Casoria per presenziare all'iniziativa 'Alberi per il futuro' al parco pubblico di via Michelangelo. Nella tarda mattinata pranzo con gli attivisti a Pozzuoli, nella zona del porto. Nel pomeriggio visita alla Cava Alma di Villaricca dove ha incontrato i cittadini del posto. Al termine Di Maio ha contattato il Prefetto di Napoli per fare il punto della situazione e avere delucidazioni sul prossimo tavolo che verrà convocato probabilmente in Regione. "Saremo presenti anche con un esponente del governo. Seguirò con la massima attenzione questa vicenda". Chiusura a Portici per un incontro pubblico con cittadini e attivisti al teatro De Filippo in Corso Umberto.