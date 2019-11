A Napoli i lupi di Liu Ruowang

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - I lupi invadono piazza Municipio tra la curiosità dei turisti, dei napoletani ma soprattutto dei bambini. La piazza si è trasformata in un museo a cielo aperto grazie all'installazione dell'artista cinese Liu Ruowang intitolata 'Wolves coming'. Chi attraversa la piazza si imbatte in un branco di lupi in ferro, ognuno del peso di 280 kg, che minaccia un imponente guerriero. L'opera è l'allegoria con cui l'artista rappresenta la dura risposta della natura alle devastazioni compiute dall'uomo. La mostra è organizzata da Matteo Lorenzelli, con la collaborazione di Milot ed è promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

L'esposizione sarà visibile fino al 31 marzo 2020. ''In Cina - ha spiegato Ruowang - l'immagine del lupo è associata al lavoro di gruppo, di branco. Attraverso questa installazione voglio far capire alla gente che per costruire un mondo più bello è necessario che tutti gli uomini lavorino insieme''. Ruowang, classe 1977, è uno dei maggiori artisti contemporanei in Cina.