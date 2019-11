Napoli:Marino,ritiro per alzare tensione

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Conosco bene l'ambiente di Napoli, dove ho lavorato sette anni e mi sento di dire che la situazione potrà evolversi in senso positivo, perché probabilmente queste prese di posizione del club di portare la squadra in ritiro - l'unica arma a disposizione dei dirigenti - siano finalizzate ad alzare un po' la tensione fra i giocatori dopo che, nelle ultime partite, è mancato qualche risultato". Così Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese ed ex dirigente del Napoli ai tempi del primo scudetto (1987), a Radio Anch'io lo Sport su RadioRai, parla della crisi della squadra partenopea. "Napoli è un ambiente particolarmente effervescente, sia a livello mediatico che di passione. Il ritiro è una cosa che turba i giocatori, - aggiunge - penso che società vi ricorra quando non riesce a trovare quella tensione. Non parlerei di rivolta, magari si poteva essere più accondiscendenti da una parte e dall'altra. Si potevano mandare a casa i giocatori dopo la partita di Champions e poi farli tornare in ritiro l'indomani".