Maltempo, domani a Napoli scuole chiuse

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Il Comitato operativo comunale di Napoli, riunito nel pomeriggio di oggi ha esaminato gli aspetti tecnici della situazione meteo, decidendo a seguito dell'allerta meteo della Protezione civile che parchi e cimiteri cittadini restino chiusi. Anche le scuole domani resteranno chiuse in via prudenziale, alla luce della particolare forza dei venti nell'arco della giornata.

L'amministrazione comune di Napoli raccomanda inoltre di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; E' consigliato di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento e di osservare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto necessario.(ANSA).